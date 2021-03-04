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  3. Elon Musk'ın Mars hayali olan Starship aracı bomba gibi patladı!

Elon Musk'ın Mars hayali olan Starship aracı bomba gibi patladı!

Elon Musk tarafından kurulan ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a onlarca kişiyi taşıması beklenen uzay aracı Starship, 3. yüksek irtifa uçuş denemesinde başarılı bir iniş sergiledikten kısa bir süre sonra infilak etti. Yakıt tankındaki sızıntıdan kaynaklandığı açıklanan patlamanın o anı böyle kaydedildi.

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04 Mart 2021 Perşembe 09:28
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