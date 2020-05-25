Elon Musk'ın oğlunun ismi değişti! Ama sadece son rakamları...

Elon Musk'ın çocuğunun ismi değiştirildi. Ancak çok da bir fark yok aslında... Yeni isim "X Æ A-12" iken "X Æ A-Xii" oldu. Sebebinin ise kanuni gerekçeler olduğu düşünülüyor.

Dünyanın en çok takip edilen girişimcilerinden bir tanesi olan Elon Musk, bir yandan üzerinde çalıştığı projeler ve sahip olduğu şirketlerle diğer yandan ise renkli kişiliği ile ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Bugüne kadar pek çok polemik ya da ilginç açıklamayla dünyanın gündemine oturan Musk'ın son hamlesi ise yenidoğan çocuğuna "X Æ A-12" ismini vermesi oldu.

Elon Musk'ın eşi olan Grimes, dün Instagram'dan yaptığı açıklamalarla oğullarının ismini değiştirdiklerini açıkladı. Üstelik görünüşe göre Grimes, yeni isimden daha da memnun. Konuyla ilgili detaylara inmeyen Grimes, bu isim değişikliğinin nedenini de açıklamadı.

Elon Musk ile eşi Grimes'ın çocuklarının yeni ismi: X Æ A-Xii

Grimes tarafından yapılan açıklamalara göre ufaklığın yeni ismi "X Æ A-Xii". Yani ismin içinde yer alan "12" bölümü gitti ve Romen rakamları ile yazılmış "Xii" ibaresi geldi. Aslında bu değişimde herhangi bir anlam değişikliği yok, sadece "12"nin yazım şekli değişmişti.

Yeni doğan bir bebeğe isim verilirken doğumun gerçekleştiği ülkenin yasalarına uyulması gerekiyor. Musk ile eşinin oğulları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu ve eyaletin kanunlarına göre isimlendirme yapılırken rakamlara izin verilmiyor. Ayrıca "Æ" ibaresi de Kaliforniya için geçerli bir harf değil. Dolayısıyla çift, ilerleyen günlerde yeni bir değişikliğe daha gitmek zorunda kalabilir.

Romen rakamlarında küçük harflerin olmadığını da düşünmüş olabilirsiniz. İşte bu konuda da yine Kaliforniya kanunları devreye giriyor. Öyle ki eyalet, normal rakamların yanı sıra Romen rakamları ile yazılmış olan isimlere de izin vermiyor. İşte Grimes ve Elon Musk da bunun bilincinde olarak ismi "XII" yerine "Xii" şeklinde değiştirdiler ve böylelikle kanunlara uygun bir isim koymuş oldular.

Elon Musk ve eşi Grimes tarafından yapılan açıklamalara göre "X Æ A-Xii" isminin anlamı şu şekilde: X bilinmeyen bir değişkeni, Æ yapay zekanın Orta Çağ İngilizcesindeki telaffuzu, A-12 ise çiftin en çok sevdiği uçak modeli. Ayrıca A harfi Archangel isimli bir şarkıdan da geliyor ve bu şarkı, Grimes'ın en çok sevdiği şarkıymış. Elon Musk, renkli kişiliğini tümüyle çocuğuna da aktaracak gibi görünüyor.