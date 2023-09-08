Elon Musk’ın Ukrayna’nın Kırım’da Rus filosuna saldırısını engellediği ortaya çıktı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl Ukrayna ordusunun denizaltı dronlarıyla Rus filosuna gerçekleştirmek istediği saldırıyı önlediği ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Elon Musk’ın Ukrayna’nın Kırım’da Rus filosuna saldırısını engellediği ortaya çıktı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl Ukrayna ordusunun denizaltı dronlarıyla Rus filosuna gerçekleştirmek istediği saldırıyı önlediği ortaya çıktı.

ABD'li haber kanalı CNN International, ABD'li yazar Walter Isaacson'ın hazırladığı ve 12 Eylül'de piyasaya çıkacak Elon Musk biyografisinin önemli detaylarına ulaştı. Biyografiye göre Elon Musk, geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın Rus deniz filosuna yönelik saldırısını engellemek için mühendislerine Kırım yakınlarındaki Starlink uydu iletişim ağının kapatılması yönünde talimat verdi. Starlink ağının kapatılması sonucu patlayıcılarla dolu Ukrayna denizaltı dronları Rus filosuna yaklaştığı sırada bağlantıyı kaybederek kıyıya çıktı. Biyografiye göre Ukraynalı yetkililer uyduları tekrar açması için Musk'a baskı yaparken, Musk ise Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırısına Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık verebileceği korkusuyla böyle bir talimat verdi. Biyografide Ukrayna'nın Kırım'daki muhtemel saldırısını "Küçük Pearl Harbor" olarak nitelendiren Musk, "Starlink'in savaşlara dahil olması amaçlanmamıştı. İnsanların Netflix izleyebilmesi, rahatlayabilmesi, okul için internete girebilmesi ve dron saldırıları yerine barışçıl şeyler yapabilmesi içindi" ifadelerini kullandı.

Musk, kısa süre sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile telefonda görüştü.

"Ukrayna çok ileri gitti"

Biyografiye göre ayrıca Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, denizaltı dronlarının bağlantısını yeniden kurması konusunda Musk'a ısrarcı oldu. Musk ise denizaltı dronlarının tasarımından etkilendiğini, ancak Starlink'in Kırım için kapsama alanını tekrar açmayacağını, çünkü Ukrayna'nın "çok ileri gittiğini ve stratejik yenilgiye davetiye çıkardığını" ifade etti.

Musk'tan yanıt geldi

CNN'nin biyografi ile ilgili yaptığı haberin ardından "Twitter" olarak bilinen X sosyal platformundan açıklama yapan Musk, geçtiğimiz yıl Ukrayna yönetiminin Starlink'in "Kırım yakınlarında aktif hale getirilmesine yönelik talebini" reddettiğini vurguladı. Musk açıklamasında, "Söz konusu Starlink bölgeleri etkinleştirilmedi. SpaceX hiçbir şeyi devre dışı bırakmadı. Starlink'in bu kadar çekişmeli bir bölgede aktif hale getirilmediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Starlink'in Sivastopol'e kadar etkinleştirilmesi için hükümet yetkililerinden acil bir talep geldi. Burada açıkça görülen niyet, Rus filosunun batırılmasıydı. Eğer onların isteklerini kabul etmiş olsaydım SpaceX büyük bir savaş eyleminin ve çatışmaların tırmanmasının açıkça suç ortağı olacaktı" ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın Ukrayna’nın Kırım’da Rus filosuna saldırısını engellediği ortaya çıktı

Elon Musk’ın Ukrayna’nın Kırım’da Rus filosuna saldırısını engellediği ortaya çıktı

Elon Musk’ın Ukrayna’nın Kırım’da Rus filosuna saldırısını engellediği ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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