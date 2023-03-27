Elon Musk'ın yazışmaları sızdı! Twitter'ın kasasında dört aylık para kaldı!

Twitter'ın kaynak kodu internete sızdırıldı. Elon Musk'ta dahil, şirkette çalışanlarının mail hesaplarına ulaşıldı. Elon Musk'a atılan mesajlarda ise Twitter'ın son 4 aylık bir parası kaldığı yer aldı. Elon Musk ise "hisse senedi hibelerinin tekrar gözden geçirileceğini belirten Musk, İşimiz zor ancak, şirketin değerini on kat artırıp 250 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.

ŞİRKETİN DEĞERİNİ ARTIRABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Musk şirketi 44 milyar dolara aldıktan sonra 20 milyar dolara kadar bir değer düşüşü yaşadığını ifade ederek gerekirse çalışanlarının hisselerini satın alarak şirketin değerini yükseltebileceğini belirtti.