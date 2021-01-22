Elon Musk'tan dev bağış! En iyi sisteme 100 milyon dolar bağışlayacak

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ve etkileri için alınan tedbirler doğrultusunda mücadeleye devam ediyor. Ancak süregelen ve gittikçe daha tehlikeli bir hal alamaya başlayan küresel ısınmada sona geliniyor.

ELON MUSK FARKINDALIK YARATTI

Dünyanın dört bir noktasında küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan son isim ise Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk oldu. Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

Amazon platformunun sahibi Jeff Bezos'dan sonra dünyanın en zengin ikinci insanı olarak listede yer alan olan Musk, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Musk'ın dün gece saatlerinde yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. Musk, konuya ilişkin detaylı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını ifade etti.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

KARBON YAKALAMA SİSTEMİ NEDİR?

Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği mekanizmaları içerisinde küresel karbon salımları önemli yer tutmaktadır. Küresel karbon salınımlarının bertaraf edilmesi teknikleri arasında en yaygın teknik karbon tutma ve depolama (Carbon Capture and Storage) CCS teknolojileri adı ile anılmaktadır. Aslında fosil yakıt kaynaklı termik santraller kanalıyla yayılan karbondioksitin tutulmasında kullanılan karbon yakalama ve karbon depolama CCS teknolojisi zor değildir.

Ancak şimdilik CCS teknolojisi maliyeti son derece pahalıdır. Öte yandan, yakalanan karbondioksit emisyonları, yeraltı katmanları arasına sıkışmış veya tükenmeye yüz tutmuş petrol yatakları içerisine pompalanmak suretiyle ham petrolün yeryüzüne çıkarılması ve petrol üretim artışı sağlanması teknolojileri kapsamında da kullanılmaktadır. Böylece CCS teknolojisi maliyetleri bir nebze olsun düşürülmektedir.

Yani büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2'yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.