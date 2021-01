Elon Musk'tan dev bağış! En iyi sisteme 100 milyon dolar bağışlayacak

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ve etkileri için alınan tedbirler doğrultusunda mücadeleye devam ediyor. Ancak süregelen ve gittikçe daha tehlikeli bir hal alamaya başlayan küresel ısınmada sona geliniyor.

Dünyanın dört bir noktasında küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan son isim ise Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk oldu. Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

Amazon platformunun sahibi Jeff Bezos'dan sonra dünyanın en zengin ikinci insanı olarak listede yer alan olan Musk, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Musk'ın dün gece saatlerinde yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenildi. Musk, konuya ilişkin detaylı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını ifade etti.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology