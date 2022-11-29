Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak

Satın aldığından beri yaptığı açıklamalarıyla çok konuşulan yeni Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'ın "ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına" dair şirket dosyalarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına dair dosyaları, Twitter'ın kendisinde yayımlanacak. Kamuoyu, gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.

twetter2.jpg

KAPATILAN BAZI TWİTTER HESAPLARI KULLANIMA AÇMIŞTI.

Elon Musk, 23 Kasım günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu.

Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü "Evet" cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise "Hayır" oyu kullanmıştı.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı
Meksika’da kaza yapan tır yoldan geçenler tarafından yağmalandı
Meksika’da kaza yapan tır yoldan geçenler tarafından yağmalandı
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı
Son Haberler
Gürgan isminin anlamı nedir, Gürgan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gürgan isminin anlamı nedir, Gürgan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Antalya'da düzenlenen panelde sıgorta sektörünün sorunları tartışıldı
Antalya'da düzenlenen panelde sıgorta sektörünün sorunları tartışıldı
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak
Ferdun isminin anlamı nedir, Ferdun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ferdun isminin anlamı nedir, Ferdun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özbekistan'da 21 kişinin öldüğü olaylarla ilgili dava başladı
Özbekistan'da 21 kişinin öldüğü olaylarla ilgili dava başladı
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
Çok Okunanlar
Meksika’da kaza yapan tır yoldan geçenler tarafından yağmalandı
Meksika’da kaza yapan tır yoldan geçenler tarafından yağmalandı
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı
Ferdun isminin anlamı nedir, Ferdun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ferdun isminin anlamı nedir, Ferdun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak
Pekin'de, protestocular "karantina istemiyoruz", "özgürlük istiyoruz" sloganları attı
Pekin'de, protestocular "karantina istemiyoruz", "özgürlük istiyoruz" sloganları attı
İtalya'nın Tiren Denizi Ischia Adası'nda heyelan nedeni ile çok sayıda ev toprak altında kaldı
İtalya'nın Tiren Denizi Ischia Adası'nda heyelan nedeni ile çok sayıda ev toprak altında kaldı
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti