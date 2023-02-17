Eloyme Manuana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eloyme Manuana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eloyme Manuana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eloyme Manuana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eloyme Manuana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eloyme Manuana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eloyme Manuana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eloyme Manuana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eloyme Manuana 16 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kongo DC,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Eloyme Christ Manuana Wana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eloyme Manuana Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBM Sports Group.bv yapmaktadır. Eloyme Manuana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eloyme Manuana'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eloyme Manuanaboyu ve yaşı kaç

Eloyme Manuana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eloyme Manuana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Eloyme Manuana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eloyme Manuana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Eloyme Manuana kimdir

Eloyme Manuana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eloyme Manuana şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oud-Heverlee Leuven (-2022)

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Eloyme Manuana nereli

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