Elsamed Burgaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elsamed Burgaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elsamed Burgaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elsamed Burgaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elsamed Burgaj 6 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elsamed Burgaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elsamed Burgaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elsamed Burgaj'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elsamed Burgaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elsamed Burgaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elsamed Burgaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elsamed Burgaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2018 yılında Footb. Rep. U19

21 Eylül 2021 yılında Dinamo U19

1 Ocak 2022 yılında Partizani U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Luzi United

Elsamed Burgaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elsamed Burgaj şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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