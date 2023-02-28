Elsar Rodas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elsar Rodas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elsar Rodas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elsar Rodas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elsar Rodas 28 Şubat 1994 tarihinde Chepén şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Elsar Rodas Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elsar Rodas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Elsar Rodas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elsar Rodas'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elsar Rodas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/28rodaselsar/

http://www.facebook.com/Elsar-Rodas-2021442028127638

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Elsar Rodas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elsar Rodas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Elsar Rodas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elsar Rodas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2016 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2018 yılında César Vallejo

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2022 yılında César Vallejo

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

Elsar Rodas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elsar Rodas şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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