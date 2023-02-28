Elsayed Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elsayed Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elsayed Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elsayed Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elsayed Salem 10 Temmuz 1987 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da السيد سالم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elsayed Salem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elsayed Salem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 16 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Elsayed Salem'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elsayed Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elsayed Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elsayed Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elsayed Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında A. Damanhour

1 Ocak 2013 yılında Wadi Degla

16 Ocak 2019 yılında El Ittihad

Elsayed Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elsayed Salem şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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