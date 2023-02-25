Elshan Abdullayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elshan Abdullayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elshan Abdullayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elshan Abdullayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elshan Abdullayev 5 Şubat 1994 tarihinde Sumqayit şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elşən Mübariz oğlu Abdullayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elshan Abdullayev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elshan Abdullayev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elshan Abdullayev'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elshan Abdullayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elshan Abdullayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elshan Abdullayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elshan Abdullayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Neftçi Baku

1 Ağustos 2013 yılında Sumqayıt

31 Aralık 2013 yılında Neftçi Baku

1 Ocak 2017 yılında Karabağ

1 Ocak 2018 yılında Zira FK

30 Haziran 2018 yılında Karabağ

7 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

15 Temmuz 2021 yılında FK Sabail

10 Ocak 2022 yılında Sumqayıt

Elshan Abdullayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elshan Abdullayev şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Elshan Abdullayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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