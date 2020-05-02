10 Mayıs anneler günü olarak kutlanmakta. Biz de sizin için hangi mağazalarda ne indirimi var derledik. İşte Elsi waikiki anneler günü indirimleri...

Elsi waikiki anneler günü indirimleri

LC Waikiki Anneler Gününe Özel Kampanya… 1 Mayıs 2010 – 9 Mayıs 2010 tarihleri arasında LC Waikiki Mağazalarından yapacağınız alışverişlerde, 3 Alana +1 Bedava Kampanyası sizleri bekliyor. Üstelik Maximum Kart’a özel peşin fiyatına 4 taksit fırsatı.

Kampanya kapsamında alacağınız ürünlerden fiyatı en düşük olan ürün bedava ürün olarak kabul edilecektir. Sadece çocuk ürünü satan LC Waikiki mağazaları ile bayi ve corner mağazalarında geçerli değildir.

LC WAIKIKI TARİHÇESİ

LC Waikiki, 1988 yılında Fransa'da çıktığı marka yolculuğuna, 1997 yılından beri LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. çatısı altında Türk markası olarak devam etmektedir.

“İyi giyinmek herkesin hakkı” felsefesi ile bugün 47 ülkede 1004 mağazada uygun fiyata kaliteli ürünler sunarak müşterilerine ulaşılabilir modanın keyfini yaşatmaktadır.

LC Waikiki, 2009 yılında ilk adımını Romanya’da atarak başladığı yurt dışı yatırımları ile “2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı’’ hedeflemektedir.