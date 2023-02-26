Elton Acolatse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Acolatse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elton Acolatse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elton Acolatse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elton Acolatse 25 Temmuz 1995 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Elton-Ofoi Acolatse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elton Acolatse Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Elton Acolatse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elton Acolatse'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elton Acolatse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elton Acolatse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elton Acolatse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elton Acolatse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2012 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2014 yılında Ajax U21

20 Temmuz 2016 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2017 yılında Club Brugge

31 Ağustos 2017 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2018 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2018 yılında VV St. Truiden

6 Şubat 2020 yılında H. Beer Sheva

30 Haziran 2020 yılında VV St. Truiden

1 Temmuz 2020 yılında H. Beer Sheva

3 Eylül 2021 yılında Bursaspor

30 Haziran 2022 yılında H. Beer Sheva

17 Ocak 2023 yılında FC Ashdod

Elton Acolatse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elton Acolatse şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elton Acolatse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RKSV DCG, Ajax (2003-2014)

Hollanda U19 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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