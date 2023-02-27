Elton Basriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Basriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elton Basriu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elton Basriu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elton Basriu 3 Ağustos 1987 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elton Basriu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Elton Basriu'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elton Basriu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elton Basriu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elton Basriu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elton Basriu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2009 yılında KF Gramshi

11 Eylül 2010 yılında FK Apolonia

9 Eylül 2011 yılında KF Tërbuni

1 Ağustos 2012 yılında KF Gramshi

30 Ağustos 2013 yılında FK Bylis

22 Temmuz 2014 yılında KF Elbasani

1 Ocak 2015 yılında FK Bylis

30 Haziran 2015 yılında FK Bylis

23 Eylül 2016 yılında FC Kamza

12 Temmuz 2017 yılında KF Liria

1 Temmuz 2018 yılında KF Trepca 89

1 Temmuz 2019 yılında KF Dukagjini

Elton Basriu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elton Basriu şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.