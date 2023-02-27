Elton Cale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Cale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elton Cale kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elton Cale ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elton Cale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Cale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elton Cale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Cale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elton Cale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elton Cale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elton Cale 12 Temmuz 1988 tarihinde Barro Duro (Piauí) şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Élton Pereira Gomes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elton Cale Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Elton Cale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elton Cale'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elton Cale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elton Cale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Elton Cale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elton Cale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2007 yılında Avaí FC B

31 Aralık 2007 yılında Desp. Brasil

1 Ocak 2008 yılında Ituano

1 Ağustos 2008 yılında Desp. Brasil

1 Eylül 2008 yılında São Bento (SP)

1 Nisan 2009 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2009 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2010 yılında Desp. Brasil

1 Ağustos 2010 yılında Belenenses

1 Ağustos 2011 yılında Gazovik Orenburg

1 Temmuz 2012 yılında Leixões

1 Temmuz 2013 yılında Tondela

1 Temmuz 2014 yılında União Madeira

23 Ocak 2015 yılında Ergotelis

30 Ocak 2016 yılında OFI Girit

12 Ağustos 2016 yılında Ergotelis

10 Ocak 2017 yılında FK Kukësi

30 Temmuz 2018 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2019 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2021 yılında SC Gjilani

Elton Cale kimdir

Elton Cale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elton Cale şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elton Cale nereli

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