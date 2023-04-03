Elton Fikaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Fikaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elton Fikaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elton Fikaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elton Fikaj 18 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elton Fikaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elton Fikaj, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elton Fikaj'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Elton Fikaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elton Fikaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Elton Fikaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elton Fikaj şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Elton Fikaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Arnavutluk U17 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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