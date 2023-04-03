Elton Fikaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Fikaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Elton Fikaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elton Fikaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.