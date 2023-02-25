Elton Vata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elton Vata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elton Vata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elton Vata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elton Vata 13 Nisan 1998 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elton Vata Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elton Vata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Elton Vata'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elton Vata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elton Vata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elton Vata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elton Vata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KF Teuta U19

22 Eylül 2016 yılında KF Laçi U19

1 Ocak 2017 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2018 yılında KF Erzeni

25 Ağustos 2020 yılında KF Vora

6 Ağustos 2021 yılında KS Kastrioti

27 Ağustos 2022 yılında KF Tërbuni

Elton Vata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elton Vata şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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