Eltun Turabov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eltun Turabov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eltun Turabov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eltun Turabov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eltun Turabov 18 Şubat 1997 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Eltun Kamal oğlu Turabov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eltun Turabov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eltun Turabov'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eltun Turabov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eltun Turabov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eltun Turabov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eltun Turabov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2017 yılında Karabağ

1 Ocak 2018 yılında FK Khazar Baku

30 Haziran 2018 yılında Karabağ

1 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

25 Temmuz 2019 yılında FK Bylis

30 Haziran 2020 yılında Sabah FK

20 Ağustos 2020 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2021 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2021 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2022 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Eltun Turabov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eltun Turabov şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Eltun Turabov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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