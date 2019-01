Elvan: "Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, dünyanın büyük bir dönüşüm ve değişim içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Belirsizlikler her geçen gün artıyor. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar, Çin-ABD arasında yaşanan ticari sıkıntılar, korumacılık eğilimlerinin her geçen gün artması uluslararası sıkıntıların, uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı yaklaşımların sergilendiği bir dünya izliyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil" dedi.

Bakan Elvan, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde Mersin Sanayiciler ve İş İnsanları Derneğinin (MESİAD) ödül törenine katıldı. Burada konuşan Elvan, başarının iltifat buldukça kıymetleneceğini söyledi. Ödül alan bütün iş insanlarını tebrik eden Elvan, "Bu vatan için kim elini taşın altına koyuyorsa, kim değer üretiyorsa bizim için onlar son derece değerlidir her zaman arkasında durulması gereken kişilerdir. Kim Türkiye için ben varım diyorsa biz onlarla birlikteyiz. Dünya büyük bir dönüşüm ve değişim içerisinde. Belirsizlikler her geçen gün artıyor. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar, Çin-ABD arasında yaşanan ticari sıkıntılar, korumacılık eğilimlerinin her geçen gün artması uluslararası sıkıntıların, uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı yaklaşımların sergilendiği bir dünya izliyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil. Çok çalışıyorsak, çok emek sarf edersek ki gerçekten millet olarak bizler çalışkan, dinamik, girişimcilik ruhu yüksek insanlarız. Başarmamız çok daha kolay olacaktır. Ben ısrarla bir girişimcilik destek merkezinin açılmasını arzu ettim. Bunun içinde gerekli bütün desteği de verdim. Amacım şuydu, bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız dünyadaki uygulamalar neyse o uygulamaları görsünler, o uygulamaları yapmaya çalışsınlar, yeni teknolojilerine alt yapı oluşturalım. Bu noktada önemli adımlar attığımızı düşünüyorum" dedi.

"Mart sonu veya Nisan ayında ilk uçağı Çukurova Bölgesel Havalimanına indireceğiz"

Sadece bugünü kurtarmak için olaylara bakamayacaklarını kaydeden Elvan, "30 yıl, 40 yıl sonrayı kurtarmak zorundayız. Nasıl bir Mersin arzu ettiğimizi hepimizin bilmesi, herbir kardeşimizin 30 yıl sonrası hedefe odaklanması lazım. Bu doğrultuda çalışmalarımızı birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Değişik siyasi partiden arkadaşlarımız var, çok değişik kesimlerden kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz var. Mersin için önemli olan birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmektedir. Daha çok el ele, omuz omuza bu mücadeleyi sürdürmektir. Elbette zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. İşte Ağustos ayında kurda yaşanan ciddi bir dalgalanmayla karşı karşıya kaldık. Bazı alanlarda kamu yatırımları başta olmak üzere hem iç talepte ciddi daralma yaşandı ve kamu yatırımlarına baktığımızda da bazı alanlarda da bir yavaşlama söz konuş oldu. Ancak alınan tedbirlerle, başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle süratle bu yaşanan dalgalanmadan kurtulup, yine yatırımlarımızı artırma yönünde çalışmalarımıza başladık. Bugün itibariyle de 2-3 ay gibi kısa bir sürede Çukurova Havalimanı ki Mersin'imiz için son derece önemli. Bu havalimanının aksayan yönünün tamamen giderdik ve inşallah Mart sonu veya Nisan ayı içerisinde pisti tamamen bitmiş olacak ve ilk uçağı indireceğiz" diye konuştu.

Faizde yaşanan yükselmelerin bazı yatırımlarda teklif vermesini güçleştirdiğini kaydeden Elvan, "Biliyorsunuz bu tür yüklenici firmalar tamamen öz kaynaktan yatırımı yapmıyorlar. Yüzde 25 öz kaynak, kalanını kredi alarak bu yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Kredi maliyetlerinin yükselmesi firmaları bir ölçüde geri adım atmaya itti. Ancak önümüzdeki günlerde faizlerin daha da aşağı inmesiyle birlikte inşallah Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin de kalan kısmına kazmayı vuracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yılın iş adamlarına ödülleri verildi.

Kaynak: İHA