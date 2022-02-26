Elvan ne demek, TDK'ya göre Elvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elvan ne demek? Elvan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elvan kelimesi. Peki elvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elvan nedir, elvan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elvan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Elvan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre elvan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Renkler

- Türlü renklerde olan



ELVAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çok aradım bulamadım dengimi / Elvan çiçeklerden aldım rengimi



ELVAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- elvan elvan

