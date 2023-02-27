Elvar Mani Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvar Mani Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvar Mani Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elvar Mani Gudmundsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Elvar Mani Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvar Mani Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvar Mani Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvar Mani Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvar Mani Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvar Mani Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvar Mani Gudmundsson 26 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Elvar Máni Guðmundsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvar Mani Gudmundsson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Elvar Mani Gudmundsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Elvar Mani Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvar Mani Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Elvar Mani Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvar Mani Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2021 yılında KA Akureyri

2 Şubat 2023 yılında Stjarnan

Elvar Mani Gudmundsson kimdir

Elvar Mani Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvar Mani Gudmundsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elvar Mani Gudmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U15 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elvar Mani Gudmundsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Emerson Deocleciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Deocleciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emerson Deocleciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Deocleciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orri Sveinn Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sveinn Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orri Sveinn Stefansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sveinn Stefansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Janis İkaunieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Janis İkaunieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asgeir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asgeir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asgeir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi