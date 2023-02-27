Elvar Mani Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvar Mani Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvar Mani Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvar Mani Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvar Mani Gudmundsson 26 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Elvar Máni Guðmundsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvar Mani Gudmundsson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Elvar Mani Gudmundsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Elvar Mani Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvar Mani Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Elvar Mani Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvar Mani Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2021 yılında KA Akureyri

2 Şubat 2023 yılında Stjarnan

Elvar Mani Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvar Mani Gudmundsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elvar Mani Gudmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U15 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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