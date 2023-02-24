Elvedin Aletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvedin Aletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvedin Aletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvedin Aletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvedin Aletic 1 Mart 1995 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Elvedin Aletić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvedin Aletic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvedin Aletic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvedin Aletic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvedin Aletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvedin Aletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvedin Aletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvedin Aletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2013 yılında OFK Gradina

9 Temmuz 2013 yılında NK Lokomotiva

28 Şubat 2014 yılında OFK Gradina

5 Ağustos 2015 yılında HNK Orasje

23 Ocak 2017 yılında NK Jajce

29 Temmuz 2017 yılında HNK Orasje

13 Temmuz 2018 yılında GOSK Gabela

13 Temmuz 2020 yılında Br. Gracanica

1 Ocak 2023 yılında Stupcanica

Elvedin Aletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvedin Aletic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elvedin Aletic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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