Elvedin Heric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvedin Heric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvedin Heric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvedin Heric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvedin Heric 9 Şubat 1997 tarihinde Augsburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Elvedin Herić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvedin Heric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Elvedin Heric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Elvedin Heric'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvedin Heric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvedin Heric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvedin Heric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvedin Heric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2014 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Sarajevo

16 Temmuz 2018 yılında SV Kapfenberg

11 Temmuz 2019 yılında NK Triglav

22 Ocak 2020 yılında Sloboda Tuzla

8 Eylül 2020 yılında SV Kapfenberg

11 Ağustos 2021 yılında KF Vllaznia

Elvedin Heric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvedin Heric şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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