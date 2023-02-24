Elvi Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvi Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvi Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvi Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvi Berisha 2 Mart 1999 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvi Berisha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Management L&K yapmaktadır. Elvi Berisha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Elvi Berisha'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elvi Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvi Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elvi Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvi Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2013 yılında Apolonia U17

27 Eylül 2014 yılında KF Tirana U17

1 Temmuz 2016 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2017 yılında KF Tirana

12 Ağustos 2017 yılında CD Leganés B

30 Ağustos 2018 yılında KF Laçi

31 Ocak 2020 yılında KF Skënderbeu

25 Ağustos 2022 yılında KF Tirana

Elvi Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvi Berisha şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elvi Berisha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Apolonia Fier (2011-2014)

Arnavutluk U19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.