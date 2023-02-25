Elvin Badalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin Badalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvin Badalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvin Badalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvin Badalov 14 Haziran 1995 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Elvin Natiq oğlu Bədəlov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvin Badalov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 3R Sports Management yapmaktadır. Elvin Badalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 13 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Elvin Badalov'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvin Badalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvin Badalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvin Badalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvin Badalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Zenit II

31 Ocak 2014 yılında Neftçi Baku

16 Temmuz 2017 yılında Karabakh Wien

2 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

13 Şubat 2019 yılında Sumqayıt

Elvin Badalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvin Badalov şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Elvin Badalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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