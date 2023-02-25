Elvin Cafarquliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin Cafarquliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvin Cafarquliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvin Cafarquliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvin Cafarquliyev 26 Ekim 2000 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elvin Eldar oğlu Cəfərquliyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvin Cafarquliyev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Communication yapmaktadır. Elvin Cafarquliyev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Elvin Cafarquliyev'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Elvin Cafarquliyev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elvinjafarguliyev/

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Elvin Cafarquliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvin Cafarquliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Elvin Cafarquliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvin Cafarquliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qarabag U19

1 Temmuz 2019 yılında Karabağ

2 Temmuz 2019 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2020 yılında Karabağ

Elvin Cafarquliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvin Cafarquliyev şuan Karabağ takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Elvin Cafarquliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 19 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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