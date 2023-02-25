Elvin Camalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin Camalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvin Camalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvin Camalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvin Camalov 4 Şubat 1995 tarihinde Qakh şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elvin Sərkər oğlu Camalov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvin Camalov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvin Camalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Elvin Camalov'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elvin Camalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvin Camalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvin Camalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvin Camalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Qabala 2

1 Temmuz 2013 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2019 yılında Zira FK

1 Temmuz 2021 yılında Sabah FK

Elvin Camalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvin Camalov şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elvin Camalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Simurq (-2009)

Azerbaycan takımında 16 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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