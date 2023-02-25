Elvin Mammadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin Mammadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvin Mammadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvin Mammadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvin Mammadov 18 Temmuz 1988 tarihinde Tovuz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elvin Nəsrəddin oğlu Məmmədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvin Mammadov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvin Mammadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvin Mammadov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvin Mammadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvin Mammadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvin Mammadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvin Mammadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Turan Tovuz

1 Ocak 2008 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2009 yılında Karabağ

1 Temmuz 2012 yılında FK Baku

1 Temmuz 2014 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2015 yılında Karabağ

28 Ocak 2016 yılında Zira FK

1 Temmuz 2017 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2018 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2019 yılında Zira FK

2 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2020 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Elvin Mammadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvin Mammadov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elvin Mammadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Turan Tovuz (bis 2004)

Azerbaycan takımında 10 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 7 gol atmıştır.

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