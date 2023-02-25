Elvin Yunuszada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvin Yunuszada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvin Yunuszada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvin Yunuszada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvin Yunuszada 22 Ağustos 1992 tarihinde Qazakh, Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Elvin Qərib oğlu Yunuszadə şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvin Yunuszada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvin Yunuszada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvin Yunuszada'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvin Yunuszada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvin Yunuszada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvin Yunuszada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvin Yunuszada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Karabağ

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2018 yılında Sabah FK

7 Ocak 2019 yılında FK Sabail

6 Mart 2020 yılında Celik Zenica

10 Ağustos 2020 yılında FC Shkupi

9 Şubat 2021 yılında Keshla

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Elvin Yunuszada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvin Yunuszada şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Elvin Yunuszada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 21 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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