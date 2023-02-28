Elvio Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvio Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvio Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvio Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvio Vera 14 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Elvio de Jesús Vera Brítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvio Vera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvio Vera'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elvio Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvio Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvio Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvio Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2021 yılında CS Ameliano

31 Aralık 2021 yılında Libertad U23

1 Ocak 2022 yılında Tacuary FBC

30 Haziran 2022 yılında Libertad U23

1 Temmuz 2022 yılında 12 de Octubre

31 Aralık 2022 yılında Libertad U23

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Elvio Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvio Vera şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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