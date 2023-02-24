Elvir Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvir Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvir Durakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvir Durakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvir Durakovic 7 Şubat 2000 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Elvir Duraković şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvir Durakovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CM Agecy yapmaktadır. Elvir Durakovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elvir Durakovic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvir Durakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvir Durakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elvir Durakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvir Durakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U17

17 Temmuz 2017 yılında Zr. Mostar U19

20 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U19

5 Ağustos 2019 yılında Br. Gracanica

24 Temmuz 2020 yılında FK Tuzla City

31 Ağustos 2021 yılında Mladost Kakanj

31 Ocak 2022 yılında Igman Konjic

Elvir Durakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvir Durakovic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.