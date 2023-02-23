Elvir Koljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvir Koljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvir Koljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvir Koljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvir Koljic 8 Temmuz 1995 tarihinde Valladolid şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Elvir Koljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvir Koljic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Elvir Koljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 30 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Elvir Koljic'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Elvir Koljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvir Koljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elvir Koljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvir Koljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2013 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2014 yılında FK Krupa

23 Şubat 2015 yılında B. Banja Luka

26 Ocak 2016 yılında FK Krupa

5 Şubat 2018 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2018 yılında FK Krupa

30 Ağustos 2018 yılında Univ. Craiova

Elvir Koljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvir Koljic şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elvir Koljic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Ključ

Bosna-Hersek takımında 16 numaralı formasıyla 29 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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