Elvir Muminovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvir Muminovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvir Muminovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvir Muminovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvir Muminovic 2 Mart 2001 tarihinde Aigle şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvir Muminovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF Consulting GmbH yapmaktadır. Elvir Muminovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvir Muminovic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elvir Muminovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvir Muminovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvir Muminovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvir Muminovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion U21

5 Temmuz 2022 yılında Velez Mostar

Elvir Muminovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvir Muminovic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elvir Muminovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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