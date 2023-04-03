Elvis Bwomono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Bwomono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Bwomono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Bwomono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Bwomono 29 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uganda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Okello Bwomono şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Bwomono Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Elvis Bwomono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 12 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Elvis Bwomono'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Bwomono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Bwomono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Bwomono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Bwomono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Southend United

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Mayıs 2022 yılında ÍBV

Elvis Bwomono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Bwomono şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elvis Bwomono Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Queens Park Rangers, Southend United (2012-2017)

Uganda takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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