Elvis Dzafic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Dzafic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Dzafic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Dzafic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Dzafic 19 Aralık 1990 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Džafić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Dzafic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFN yapmaktadır. Elvis Dzafic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 23 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Elvis Dzafic'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Dzafic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Dzafic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Dzafic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Dzafic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Olimpija

4 Eylül 2014 yılında NK Triglav

17 Ağu 2018 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında ND Ilirija

Elvis Dzafic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Dzafic şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elvis Dzafic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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