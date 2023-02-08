Elvis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elvis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elvis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elvis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis 9 Eylül 1990 tarihinde Janiópolis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Élvis Vieira Araújo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES TajAgency yapmaktadır. Elvis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvis'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvisboyu ve yaşı kaç

Elvis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elvis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elvis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Botafogo

1 Haziran 2010 yılında Paraná

1 Ocak 2011 yılında Benfica

1 Şubat 2011 yılında Atlético-GO

1 Haziran 2011 yılında Benfica

1 Temmuz 2011 yılında Leiria

1 Haziran 2012 yılında Benfica

1 Temmuz 2012 yılında Benfica B

1 Temmuz 2013 yılında Tombense

1 Ağu 2013 yılında América-MG

1 Aralık 2014 yılında Tombense

5 Ocak 2015 yılında Botafogo

31 Aralık 2015 yılında Tombense

28 Ocak 2016 yılında Criciúma EC

16 Ağu 2016 yılında Tombense

17 Ağu 2016 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2016 yılında Tombense

1 Ocak 2017 yılında CRB

31 Aralık 2017 yılında Tombense

2 Ocak 2018 yılında Criciúma EC

4 Ocak 2019 yılında Oeste FC-SP

13 Ocak 2020 yılında Cuiabá-MT

23 Nisan 2021 yılında Goiás EC

19 Temmuz 2022 yılında Ponte Preta

Elvis kimdir

Elvis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elvis nereli

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