Elvis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis 3 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Gustavo Oliveira de Sá Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvis'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elvis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Elvis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2023 yılında CSA

Elvis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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