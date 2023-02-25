Elvis Kovaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Kovaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Kovaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Kovaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Kovaci 3 Ekim 1998 tarihinde Korfu şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Kovaci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvis Kovaci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvis Kovaci'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elvis Kovaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Kovaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Kovaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Kovaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Akademia e Fut.

15 Eylül 2017 yılında KS Besa

31 Ocak 2018 yılında KF Teuta

7 Eylül 2018 yılında KF Korabi

31 Ocak 2019 yılında KF Vora

31 Ağustos 2019 yılında KF Korabi

2 Ekim 2020 yılında KF Vora

20 Ocak 2022 yılında FK Apolonia

17 Ocak 2023 yılında KF Erzeni

Elvis Kovaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Kovaci şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Sukthi (2011-02/2014), KF Teuta Durrës (02/2014-2015), Akademia e Futbollit (2015-2017)

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