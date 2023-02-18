Elvis Letaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Letaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvis Letaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elvis Letaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elvis Letaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Letaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Letaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Letaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Letaj 26 Eylül 2003 tarihinde Karlovac şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kosova,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Letaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvis Letaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvis Letaj'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Elvis Letajboyu ve yaşı kaç

Elvis Letaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Letaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Elvis Letaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Letaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

21 Temmuz 2022 yılında Tabor Sezana

24 Ocak 2023 yılında Hajduk Split

Elvis Letaj kimdir

Elvis Letaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Letaj şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Elvis Letaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Elvis Letaj nereli

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