Elvis Mehanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Mehanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Mehanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Mehanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Mehanovic 10 Nisan 2000 tarihinde Sittard şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Mehanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Mehanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Elvis Mehanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvis Mehanovic'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elvis Mehanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Mehanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Mehanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Mehanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KRC Genk U17

1 Temmuz 2017 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2018 yılında Anderlecht U21

27 Eylül 2019 yılında RFC Seraing

5 Şubat 2021 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

18 Şubat 2022 yılında OFK Gradina

30 Haziran 2022 yılında FK Tuzla City

25 Temmuz 2022 yılında KSK Tongeren

4 Ocak 2023 yılında Patro Eisden

Elvis Mehanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Mehanovic şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elvis Mehanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MVV Maastricht, KRC Genk

Bosna-Hersek U21 takımında 19 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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