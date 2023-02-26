Elvis Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Opoku 22 Temmuz 1993 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Opoku Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vintels sports agency yapmaktadır. Elvis Opoku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elvis Opoku'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elvis Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2020 yılında Legon Cities FC

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında Aduana Stars

Elvis Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Opoku şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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