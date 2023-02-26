Elvis Patta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Patta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Patta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Patta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Patta 17 Kasım 1990 tarihinde Río Verde şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Adan Patta Quintero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Patta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Elvis Patta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Elvis Patta'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Patta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Patta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Elvis Patta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Patta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD El Nacional

22 Şubat 2011 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2011 yılında CD El Nacional

22 Şubat 2012 yılında Uni. Católica

17 Ocak 2018 yılında CD Macará

4 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2019 yılında Atl. Porteño

9 Temmuz 2019 yılında CS Patria

6 Ocak 2020 yılında CD Olmedo

17 Temmuz 2020 yılında Técnico U.

Elvis Patta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Patta şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.