Elvis Prenci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Prenci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Prenci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Prenci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Prenci 26 Haziran 1993 tarihinde Peshkopi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Prençi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Prenci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvis Prenci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvis Prenci'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Prenci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Prenci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elvis Prenci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Prenci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Kukësi

25 Ocak 2013 yılında FK Partizani

30 Haziran 2013 yılında FK Kukësi

3 Temmuz 2013 yılında FK Partizani

20 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

1 Ağustos 2015 yılında KF Korabi

1 Temmuz 2017 yılında KS Lushnja

5 Ocak 2019 yılında FC Llapi

19 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

31 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

17 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Elvis Prenci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Prenci şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Elvis Prenci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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