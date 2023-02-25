Elvis Prenci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Prenci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvis Prenci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elvis Prenci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Elvis Prenci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Prenci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elvis Prenci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elvis Prenci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elvis Prenci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elvis Prenci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elvis Prenci 26 Haziran 1993 tarihinde Peshkopi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Prençi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elvis Prenci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elvis Prenci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elvis Prenci'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elvis Prenci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elvis Prenci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Elvis Prenci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elvis Prenci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Kukësi

25 Ocak 2013 yılında FK Partizani

30 Haziran 2013 yılında FK Kukësi

3 Temmuz 2013 yılında FK Partizani

20 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

1 Ağustos 2015 yılında KF Korabi

1 Temmuz 2017 yılında KS Lushnja

5 Ocak 2019 yılında FC Llapi

19 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

31 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

17 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Elvis Prenci kimdir

Elvis Prenci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elvis Prenci şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Elvis Prenci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elvis Prenci nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Vladimir Dobrolovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Dobrolovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Dobrolovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Dobrolovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Mehidri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Mehidri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Mehidri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Mehidri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Poleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Poleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Poleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Poleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostika Becka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostika Becka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostika Becka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostika Becka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi