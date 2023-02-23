Ely Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ely Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ely Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ely Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ely Fernandes 4 Kasım 1990 tarihinde Tarrafal şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ely Ernesto Lopes Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ely Fernandes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X07 Sports yapmaktadır. Ely Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ely Fernandes'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ely Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ely Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ely Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ely Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Marinha

1 Ocak 2011 yılında Marinhense

1 Temmuz 2012 yılında Infesta

1 Ocak 2013 yılında CD Fátima

1 Temmuz 2013 yılında Gil Vicente

2 Temmuz 2013 yılında Oliveirense

30 Haziran 2014 yılında Gil Vicente

27 Temmuz 2014 yılında Santa Clara

30 Haziran 2015 yılında Gil Vicente

12 Aralık 2015 yılında Vilafranquense

1 Temmuz 2017 yılında Pinhalnovense

11 Ocak 2018 yılında Gaz Metan

5 Ekim 2020 yılında FC Viitorul

31 Ocak 2022 yılında U Cluj

Ely Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ely Fernandes şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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