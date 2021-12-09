Elyaf Harman Takipçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Elyaf Harman Takipçisi görev tanımı nedir, Elyaf Harman Takipçisi ne iş yapar, Elyaf Harman Takipçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Harman Takipçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Harman Takipçisi Tanımı;

Ham elyafın verilen normlara uygun olarak harman yapılmasını kontrol ve takip edip, çalışmalar hakkında kayıtlar tutan kişidir.

Elyaf Harman Takipçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elyaf Harman Takipçisi Maaşları

Elyaf Harman Takipçisi maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Elyaf Harman Takipçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Harman Takipçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elyaf Harman Takipçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Elyaf Harman Takipçisi Ne İş Yapar?

Elyaf Harman Takipçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen normlara göre harmanlanacak ham elyafı ambardan alıp harman dairesine sevk etmek,

b) Verilen normlarda bulunan sipariş, harman ve iplik numaralarını, malın cinsini ve miktarını, harman yapılma tarihini harman tahtasına yazmak,

c) Tahtayı harmanın bulunduğu kısma asmak,

d) Yapılan harmanın tahtadaki normlara uygun olup olmadığını kontrol etmek,

e) Çalışmalar hakkında kayıtlar tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elyaf Harman Takipçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Elyaf Harman Takipçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elyaf Harman Takipçisi mesleğinin meslek kodu 7318.13 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Elyaf Harman Takipçisi maaşlarına ek sizlerde Elyaf Harman Takipçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?