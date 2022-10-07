Elyaf Sarıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elyaf Sarıcı görev tanımı nedir, Elyaf Sarıcı ne iş yapar, Elyaf Sarıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elyaf Sarıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elyaf Sarıcı Tanımı;

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Elyaf Sarıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elyaf Sarıcı Maaşları

Elyaf Sarıcı maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Elyaf Sarıcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elyaf Sarıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.11

Meslek Adı :

Elyaf Sarıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elyaf çilelerini bir çile katı halinde birleştiren veya çile katlarını bir şerit katı haline getiren ve rulolara saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elyaf Sarıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elyaf çilelerinin ucunu makine kılavuzlarına sürmek,

b) Kılavuzlardan çıkan çile katlarının sarılması için boş ruloları makine üzerine takmak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin otomatik çalışmasını ve kılavuzlardan geçerek rulolara sarılan elyaf çilelerini kontrol etmek,

d) Çilelerin kopan uçlarını bağlamak,

e) Dolan ve boşalan ruloları değiştirmek,

f) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. Ufak arızaları tamir edebilir. Büyük tamir çalışmalarına katılabilir. Makineden çıkan elyaf sarılmış bobinleri tartabilir ve kayıtlar tutabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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