Elyas Bouzaiene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elyas Bouzaiene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elyas Bouzaiene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elyas Bouzaiene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elyas Bouzaiene 8 Eylül 1997 tarihinde Flemingsberg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elyas Bouzaiene Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Elyas Bouzaiene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elyas Bouzaiene'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Elyas Bouzaiene Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elyas Bouzaiene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elyas Bouzaiene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elyas Bouzaiene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Viby IF

1 Ocak 2017 yılında Bromölla

1 Ocak 2021 yılında Kristianstad FC

25 Ocak 2022 yılında Lunds BK

15 Temmuz 2022 yılında Degerfors

Elyas Bouzaiene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elyas Bouzaiene şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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