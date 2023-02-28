Elyes Jelassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elyes Jelassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elyes Jelassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elyes Jelassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elyes Jelassi 7 Şubat 1994 tarihinde El Batan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da الياس الجلاصي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elyes Jelassi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kamel Lahmar yapmaktadır. Elyes Jelassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Elyes Jelassi'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Elyes Jelassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elyes Jelassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elyes Jelassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elyes Jelassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stade Tunisien

1 Temmuz 2015 yılında Esperance

15 Eylül 2017 yılında Stade Tunisien

9 Ocak 2019 yılında US Monastir

13 Eylül 2021 yılında El Masry

Elyes Jelassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elyes Jelassi şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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