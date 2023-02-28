Elyor Orifov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elyor Orifov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elyor Orifov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elyor Orifov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elyor Orifov 19 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Элёр Орифов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elyor Orifov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Elyor Orifov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Elyor Orifov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elyor Orifov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elyor Orifov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elyor Orifov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elyor Orifov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sogdiana

Elyor Orifov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elyor Orifov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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