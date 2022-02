Elysee Sarayı: “Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.” Rusya - Ukrayna geriliminde son gelişmeler...

Elysee Sarayı: “Putin ile Macron, yaklaşık 2 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.”

Rusya - Ukrayna krizinde sıcak saatler yaşanıyor. Dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklaması ajanslara son dakika olarak düştü. Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir" dedi.

Sullivan ayrıca, gelecek 24 saat ile 48 saatlik süre içinde neler olacağını bilemediklerini, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

BLINKEN'DAN YENİ AÇIKLAMA: HER İKİ YOLA DA HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ajanslara düşen son açıklamasında "her iki yola da hazırız" mesajı verdi. Blinken, "Şu anda Rusya Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip. Umarım bunu yapmazlar ve diplomasiyi tercih ederler. Putin hangi yolu izleyeceğine karar verecek, biz ve müttefiklerimiz her iki yola da hazırız" ifadelerini kullandı.

RIA Novosti: Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılıyorRIA Novosti: Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılıyor

RUSYA'DAN YANIT: KUMPAS...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den dün yapılan açıklamalara yanıt vermiş, "Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştirildiğini" ifade etmişti. Dışişleri açıklamasında, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar" denildi.

BLINKEN UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenleme tehdidini görüştü.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba ile telefonda görüştü ve olası bir Rus saldırganlığının giderek artan tehdidi karşısında ABD'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği yeniden teyit etti." ifadeleri kullanıldı.



Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı her türlü saldırısı durumunda Moskova'ya hızlı, ve şiddetli bedeller ödetileceğinin altını çizdiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da ve Ukrayna sınırına yakın bölgelerde herhangi bir kışkırtma olmaksızın devam ettirdiği asker ve teçhizat yığınağına karşı gerilimi azaltma çağrıları; savunma ve caydırıcılık önlemlerini artırmaya yönelik çabaları hakkında bilgi verdi. ABD'nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğinde bağlı olduğunu vurguladı."



ÜLKELER VATANDAŞLARINA ÇAĞRI YAPIYOR: UKRAYNA'YI TERK EDİN

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Kanada, İsrail, Güney Kore, İngiltere, Danimarka, Estonya ve Norveç, Ukrayna'daki vatandaşlarına bu ülkeden ayrılma çağrısı yaptı. Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği de (AB), Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.



İsrail, Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyon nedeniyle Kiev Büyükelçiliği'nde görevli personelin ailelerini tahliye etmeye başladığını duyurdu.

Güney Kore de Ukrayna'ya seyahat edilmemesini ve oradaki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilimle ilgili yapılan diplomatik görüşmelerden sonuç çıkmazken İsrail, Kiev'de bulunan diplomat yakınlarını tahliye kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'durumun kötüleşmesi' nedeniyle Kiev Büyükelçiliği'nde çalışanların akrabalarının tahliye edildiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail vatandaşlarına bu ülkeyi ziyaret etmemeleri ve 'ülkedeki gerginlik alanlarından kaçınma' çağrısı da yapıldı.



Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı. Bakanlık, Ukrayna'ya seyahat etmeyi planlayanlardan da ziyaretlerini iptal etmeleri için çağrı yaptı.

Yetkililer, büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere Ukrayna'da en az 341 Güney Koreli bulunduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, olası bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması için 23 Ocak'ta talimat verdi.

Bakanlık yayımlanan seyahat uyarısında da "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

İNGİLTERE: TÜM VATANDAŞLAR ÜLKEYİ DERHAL TERK ETSİN

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

İngiliz vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, Ukrayna'ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda Ukrayna'da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı." denildi.

Ayırca açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı ve bu nedenle fazla büyükelçilik personeli geri çekme kararı alındığı ifade edildi.

İngiltere'nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm ABD vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmeye çağırmasından bir gün sonra geldi.

Norveç de benzer bir uyarı yayınlayarak vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını istedi.